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AGENDA · Beaufort-sur-Gervanne

7ème Foire de la courge Beaufort-sur-Gervanne

dimanche 18 octobre 2026 · Beaufort-sur-Gervanne

Informations pratiques

Début
dimanche 18 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
place du village
Ville
26400 Beaufort-sur-Gervanne
Département
Drôme
Tarif

Beaufort-sur-Gervanne

7ème Foire de la courge

place du village Beaufort-sur-Gervanne Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 09:00:00
fin : 2026-10-18 18:00:00

Date(s) :
2026-10-18

Marché de producteurs et d’artisans. Mini ferme, animations pour enfants, jeux. Exposition de matériels agricoles et de vieux tracteurs. Concours de courges, de tartes et de dessins. Buvette et restauration rapide. Démonstration de battage à l’ancienne
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place du village Beaufort-sur-Gervanne 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   beaufortenfoire@gmail.com

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English :

Farmers’ and Artisans’ Market. Mini farm, children’s activities, and games. Exhibition of farm equipment and vintage tractors. Pumpkin, pie, and drawing contests. Refreshments and fast food. Traditional threshing demonstration

L’événement 7ème Foire de la courge Beaufort-sur-Gervanne a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme

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