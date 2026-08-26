Informations pratiques

Beaufort-sur-Gervanne

7ème Foire de la courge

place du village Beaufort-sur-Gervanne Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18 09:00:00

fin : 2026-10-18 18:00:00

Date(s) :

2026-10-18

Marché de producteurs et d’artisans. Mini ferme, animations pour enfants, jeux. Exposition de matériels agricoles et de vieux tracteurs. Concours de courges, de tartes et de dessins. Buvette et restauration rapide. Démonstration de battage à l’ancienne

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place du village Beaufort-sur-Gervanne 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes beaufortenfoire@gmail.com

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English :

Farmers’ and Artisans’ Market. Mini farm, children’s activities, and games. Exhibition of farm equipment and vintage tractors. Pumpkin, pie, and drawing contests. Refreshments and fast food. Traditional threshing demonstration

L’événement 7ème Foire de la courge Beaufort-sur-Gervanne a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme