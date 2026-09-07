L’arbre aux oiseaux, Remparts de Beaufort-sur-Gervanne, Beaufort-sur-Gervanne

Informations pratiques

L’arbre aux oiseaux Samedi 3 octobre, 18h00 Remparts de Beaufort-sur-Gervanne Drôme

Accès limité à 100 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T18:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:45:00+02:00

Fin : 2026-10-03T18:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:45:00+02:00

Contes et chants pour tout public à partir de 7 ans

Un grand parapluie arc-en-ciel où sont accrochées des grues en origami… Cécile Acquaviva fait tourner le parapluie en chantant une formulette, les oiseaux s’envolent… et elle vous invite à en choisir un. Cet oiseau vous emmène dans une conte, une chanson, ou même une devinette. Un voyage imaginaire et poétique de quelques instants, comme une respiration…

Ainsi, grâce au choix du public, histoires, chants et devinettes se tissent sur l’instant, offrant une contée à chaque fois différente.

Un spectacle interactif pour petits et grands.

Remparts de Beaufort-sur-Gervanne 26400 Beaufort-sur-Gervanne Beaufort-sur-Gervanne 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes https://bibliotheque-beaufortsurgervanne.fr/ « Sous mon parapluie à histoires, il y a des oiseaux qui ont voyagé dans le monde entier.

Ils m’ont ramené des histoires d’Asie, d’Afrique, d’Amérique…

Des contes courts, d’humour, des contes de sagesse

Des contes merveilleux, des devinettes…

Des histoires pour les grands et les petits !

Chaque histoire cache un trésor.

Sous mon ombrelle à soleil,

Choisis l’histoire qui t’appelle,

Et ouvre grand tes oreilles ! Places limitées sur les gradins : merci de prévoir de quoi vous installer sur les pentes enherbées qui jouxtent ceux-ci !

Biblis en folie 2026

© Sonia Vennitti