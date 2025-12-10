7ÈME SEMAINE DES ARTS Le village Fos

7ÈME SEMAINE DES ARTS

Le village DANS LE VILLAGE Fos Haute-Garonne

Début : 2026-07-18 10:00:00

fin : 2026-07-26 21:30:00

2026-07-18

Les arts en Occitania y Val d’Aran L’art sous toutes ses formes, au centre du village de Fos pendant une semaine.

Au programme symposium peinture et sculpture artisans d’art expositions concerts animations stages de bronze, vannerie et céramique.

Notre semaine des Arts a pour but la mise en valeur de l’Art sous toutes ses formes et la promotion des artistes en général avec un désir fort de mettre en avant un projet transfrontalier .

Elle participe au développement et à la création d’actions artistiques, culturelles, pédagogiques et de la valorisation du patrimoine.

Elle a également pour but de favoriser les territoires non suffisamment initiés, en organisant ou participant à des rencontres et échanges avec tous les acteurs du secteur.

Et surtout ce qui l’anime c’est de faire battre le cœur de notre village! .

lesartsenoccitaniayvaldaran@protonmail.com

English :

Les arts en Occitania y Val d’Aran Art in all its forms, in the center of the village of Fos for a week.

On the program: symposium painting and sculpture arts and crafts exhibitions concerts entertainment bronze, basketry and ceramics workshops.

