CONCOURS DE PÉTANQUE Fos
CONCOURS DE PÉTANQUE Fos samedi 20 juin 2026.
Fos
CONCOURS DE PÉTANQUE
Allée de la Gare Fos Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 14:00:00
fin : 2026-06-20 19:00:00
Date(s) :
2026-06-20
En doublette en 4 parties.
Ouvert à tous.
Inscription 6€ par personne.
organisé par l’association KM125.1 les pieds dans l’oc. .
Allée de la Gare Fos 31440 Haute-Garonne Occitanie lespiedsdansloc@gmail.com
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English :
Doubles in 4 games.
L’événement CONCOURS DE PÉTANQUE Fos a été mis à jour le 2026-04-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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