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CONCOURS DE PÉTANQUE Fos

CONCOURS DE PÉTANQUE Fos samedi 20 juin 2026.

Adresse : Allée de la Gare

Ville : 31440 Fos

Département : Haute-Garonne

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Fos

CONCOURS DE PÉTANQUE

Allée de la Gare Fos Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 14:00:00
fin : 2026-06-20 19:00:00

Date(s) :
2026-06-20

En doublette en 4 parties.
Ouvert à tous.
Inscription 6€ par personne.
organisé par l’association KM125.1 les pieds dans l’oc.   .

Allée de la Gare Fos 31440 Haute-Garonne Occitanie   lespiedsdansloc@gmail.com

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English :

Doubles in 4 games.

L’événement CONCOURS DE PÉTANQUE Fos a été mis à jour le 2026-04-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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