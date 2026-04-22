Fos

CONCOURS DE PÉTANQUE

Allée de la Gare Fos Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 14:00:00

fin : 2026-06-20 19:00:00

Date(s) :

2026-06-20

En doublette en 4 parties.

Ouvert à tous.

Inscription 6€ par personne.

organisé par l’association KM125.1 les pieds dans l’oc. .

Allée de la Gare Fos 31440 Haute-Garonne Occitanie lespiedsdansloc@gmail.com

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English :

Doubles in 4 games.

L’événement CONCOURS DE PÉTANQUE Fos a été mis à jour le 2026-04-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE