Fos

SOIRÉE À LA DÉCOUVERTE DES CHAUVES-SOURIS

Fos Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 20:00:00

fin : 2026-08-28 22:00:00

Date(s) :

2026-08-28

Projection du film Une vie de grand Rhinolophe de Tanguy Stoeckle, présentation des chauves-souris du territoire puis place à la pratique observations en extérieur avec des détecteurs d’ultrasons.

Proposé par l’AREMIP dans le cadre de l’animation Natura 2000 de la Communauté de Communes Pyrénées Haut Garonnaises. .

Fos 31440 Haute-Garonne Occitanie p.billaud@ccphg.fr

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English :

Screening of the film Une vie de grand Rhinolophe by Tanguy Stoeckle, presentation of local bats, followed by hands-on observations using ultrasonic detectors.

L’événement SOIRÉE À LA DÉCOUVERTE DES CHAUVES-SOURIS Fos a été mis à jour le 2026-04-30 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE