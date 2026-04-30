SOIRÉE À LA DÉCOUVERTE DES CHAUVES-SOURIS Fos
SOIRÉE À LA DÉCOUVERTE DES CHAUVES-SOURIS Fos vendredi 28 août 2026.
Fos
SOIRÉE À LA DÉCOUVERTE DES CHAUVES-SOURIS
Fos Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 20:00:00
fin : 2026-08-28 22:00:00
Date(s) :
2026-08-28
Projection du film Une vie de grand Rhinolophe de Tanguy Stoeckle, présentation des chauves-souris du territoire puis place à la pratique observations en extérieur avec des détecteurs d’ultrasons.
Proposé par l’AREMIP dans le cadre de l’animation Natura 2000 de la Communauté de Communes Pyrénées Haut Garonnaises. .
Fos 31440 Haute-Garonne Occitanie p.billaud@ccphg.fr
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English :
Screening of the film Une vie de grand Rhinolophe by Tanguy Stoeckle, presentation of local bats, followed by hands-on observations using ultrasonic detectors.
L’événement SOIRÉE À LA DÉCOUVERTE DES CHAUVES-SOURIS Fos a été mis à jour le 2026-04-30 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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