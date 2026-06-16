FINE FAUGÈRES ET GOURMANDISES Fos

Fos

FINE FAUGÈRES ET GOURMANDISES

Route de Gabian Fos Hérault

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

A l’heure du goûter, verticale de Fine Faugères du Domaine Ollier-Taillefer et accords gourmands.

Plusieurs millésimes présentés depuis 2000 en association avec quelques gourmandises sucrées.

La Fine Faugères est intimement lié à l’histoire de l’Appellation Faugères.

Françoise Ollier et l’Atelier du Bouilleur vous raconteront tout !

Limité à 30 personnes 25€ par personne. Sur réservation.

À l’occasion de Vignobles en Scène, les journées Vignobles & Découvertes

Depuis près de 2 siècles, des passionnés élaborent une eau-de-vie élégante et complexe issue du terroir la Fine Faugères.

A l’heure du goûter, verticale de la Fine du domaine et accords gourmands.

Plusieurs millésimes présentés depuis 2000 en association avec quelques gourmandises sucrées.

Françoise, vigneronne et Thérèsa de l’Atelier du Bouilleur, vous expliqueront les secrets de sa fabrication…

Limité à 30 personnes 25€ par personne

N’hésitez pas à réserver dans un de nos restaurants Vignobles & Découvertes à proximité pour votre soirée

Les Grands Vins du Terroir à Faugères 04 67 23 69 91

Le Relais des Oliviers à Faugères 04 67 93 45 53

Abbaye Sylva Plana à Laurens 04 67 93 43 55

Vous souhaitez prolonger votre expérience ? Voici quelques hébergements Vignobles & Découvertes à proximité

Gîte Les Fontanilles à Cabrerolles 06 12 10 18 30

Camping l’Oliveraie à Laurens 04 67 90 24 36 .

Route de Gabian Fos 34320 Hérault Occitanie +33 4 67 90 24 59

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English :

At snack time, a vertical of Fine Faugères from Domaine Ollier-Taillefer and gourmet pairings.

Several vintages presented since 2000 in association with a few sweet treats.

Fine Faugères is intimately linked to the history of the Faugères appellation.

Françoise Ollier and l?Atelier du Bouilleur will tell you all about it!

Limited to 30 people 20? per person. Reservations required.

L’événement FINE FAUGÈRES ET GOURMANDISES Fos a été mis à jour le 2026-06-16 par 34 PAYS HAUT LANGUEDOC VIGNOBLES