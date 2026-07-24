BALADE DES VENDANGES AU DOMAINE OLLIER-TAILLEFER Fos
samedi 12 septembre 2026 · Fos
Informations pratiques
Fos
BALADE DES VENDANGES AU DOMAINE OLLIER-TAILLEFER
Fos Hérault
Tarif : – – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Balade des vendanges à 9h au Domaine Ollier-Taillefer AOP Faugères. Une expérience unique qui éveillera vos sens et vous transportera au milieu des paysages pittoresques des vignobles locaux. Rendez-vous au caveau de dégustation du domaine randonnée 6km petit déjeuner dans les vignes, vendanges, visite de cave, dégustation, grignotage. Tarif 20€/personne. Sur réservation.
Balade des vendanges à 9h au Domaine Ollier-Taillefer AOP Faugères. Une expérience unique qui éveillera vos sens et vous transportera au milieu des paysages pittoresques des vignobles locaux. Rendez-vous au caveau de dégustation du domaine randonnée 6km petit déjeuner dans les vignes, vendanges, visite de cave, dégustation, grignotage. Tarif 20€/personne. Sur réservation. .
Fos 34320 Hérault Occitanie +33 4 67 90 24 59 ollier.taillefer@orange.fr
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English : BALADE DES VENDANGES AU DOMAINE OLLIER-TAILLEFER
Grape Harvest Walk at 9 a.m. at Domaine Ollier-Taillefer AOP Faugères. A unique experience that will awaken your senses and transport you to the picturesque landscapes of the local vineyards. Meet at the estate’s tasting room: 6-km hike, breakfast in the vineyards, grape harvest, cellar tour, wine tasting, and light snacks. Price: 20? per person. Reservations required.
L’événement BALADE DES VENDANGES AU DOMAINE OLLIER-TAILLEFER Fos a été mis à jour le 2026-07-24 par 34 OT AVANT-MONTS
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