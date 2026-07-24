Informations pratiques

Fos

BALADE DES VENDANGES AU DOMAINE OLLIER-TAILLEFER

Fos Hérault

Tarif : – – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Balade des vendanges à 9h au Domaine Ollier-Taillefer AOP Faugères. Une expérience unique qui éveillera vos sens et vous transportera au milieu des paysages pittoresques des vignobles locaux. Rendez-vous au caveau de dégustation du domaine randonnée 6km petit déjeuner dans les vignes, vendanges, visite de cave, dégustation, grignotage. Tarif 20€/personne. Sur réservation.

Balade des vendanges à 9h au Domaine Ollier-Taillefer AOP Faugères. Une expérience unique qui éveillera vos sens et vous transportera au milieu des paysages pittoresques des vignobles locaux. Rendez-vous au caveau de dégustation du domaine randonnée 6km petit déjeuner dans les vignes, vendanges, visite de cave, dégustation, grignotage. Tarif 20€/personne. Sur réservation. .

Fos 34320 Hérault Occitanie +33 4 67 90 24 59 ollier.taillefer@orange.fr

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English : BALADE DES VENDANGES AU DOMAINE OLLIER-TAILLEFER

Grape Harvest Walk at 9 a.m. at Domaine Ollier-Taillefer AOP Faugères. A unique experience that will awaken your senses and transport you to the picturesque landscapes of the local vineyards. Meet at the estate’s tasting room: 6-km hike, breakfast in the vineyards, grape harvest, cellar tour, wine tasting, and light snacks. Price: 20? per person. Reservations required.

L’événement BALADE DES VENDANGES AU DOMAINE OLLIER-TAILLEFER Fos a été mis à jour le 2026-07-24 par 34 OT AVANT-MONTS