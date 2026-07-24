Informations pratiques

Fos

BALADE OENO-VELO

Fos Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Le domaine Ollier-Taillefer organise une balade à vélo à assistance électrique sur 22km de petites routes bucoliques dans les paysages de l’AOP Faugères, entre vignes et garrigues et points de vues panoramiques.

Dégustation grignotage autour de nos AOP Faugères Bio.

Participation demandée précisions lors de l’inscription.

Infos & réservations +33(0)4 67 90 24 59

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Fos 34320 Hérault Occitanie +33 4 67 90 24 59

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English : BALADE OENO-VELO

The Ollier-Taillefer estate is organizing a 22-kilometer electric-assist bike ride along picturesque country roads through the Faugères AOP region, winding through vineyards and garrigue scrubland and offering panoramic views.

Tasting and light refreshments featuring our organic Faugères AOP wines.

Participation fee required—details provided upon registration.

Info & Reservations: +33(0)4 67 9

L’événement BALADE OENO-VELO Fos a été mis à jour le 2026-07-24 par 34 OT AVANT-MONTS