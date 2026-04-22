TOURNOI DE FLÉCHETTES Fos
TOURNOI DE FLÉCHETTES Fos samedi 14 novembre 2026.
Fos
TOURNOI DE FLÉCHETTES
L’ANNEXE Fos Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14 18:00:00
fin : 2026-11-14 22:00:00
Date(s) :
2026-11-14
Tournoi de 301 par équipe de 2.
Ouvert à tous.
Droit de jeu 5€/personne.
Organisé par l’association KM 125.1 Les Pieds dans Loc. .
L’ANNEXE Fos 31440 Haute-Garonne Occitanie lespiedsdansloc@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
301 tournament in teams of 2.
L’événement TOURNOI DE FLÉCHETTES Fos a été mis à jour le 2026-04-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Fos (Haute-Garonne)
- RANDONNÉE FOS LA CHARBONNIÈRE Fos Hérault 1 mai 2026
- CONCOURS DE PÉTANQUE Fos 20 juin 2026
- LES JEUDIS DE MAMIE JEANNE Fos 16 juillet 2026
- 7ÈME SEMAINE DES ARTS Le village Fos 18 juillet 2026
- BALADE VIGNERONNE DES VENDANGES Fos 12 septembre 2026