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TOURNOI DE FLÉCHETTES Fos

TOURNOI DE FLÉCHETTES Fos samedi 14 novembre 2026.

Adresse : L'ANNEXE

Ville : 31440 Fos

Département : Haute-Garonne

Début : samedi 14 novembre 2026

Fin : samedi 14 novembre 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Fos

TOURNOI DE FLÉCHETTES

L’ANNEXE Fos Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14 18:00:00
fin : 2026-11-14 22:00:00

Date(s) :
2026-11-14

Tournoi de 301 par équipe de 2.
Ouvert à tous.
Droit de jeu 5€/personne.
Organisé par l’association KM 125.1 Les Pieds dans Loc.   .

L’ANNEXE Fos 31440 Haute-Garonne Occitanie   lespiedsdansloc@gmail.com

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English :

301 tournament in teams of 2.

L’événement TOURNOI DE FLÉCHETTES Fos a été mis à jour le 2026-04-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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