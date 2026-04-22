Fos

TOURNOI DE FLÉCHETTES

L’ANNEXE Fos Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-14 18:00:00

fin : 2026-11-14 22:00:00

Date(s) :

2026-11-14

Tournoi de 301 par équipe de 2.

Ouvert à tous.

Droit de jeu 5€/personne.

Organisé par l’association KM 125.1 Les Pieds dans Loc. .

L’ANNEXE Fos 31440 Haute-Garonne Occitanie lespiedsdansloc@gmail.com

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English :

301 tournament in teams of 2.

L’événement TOURNOI DE FLÉCHETTES Fos a été mis à jour le 2026-04-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE