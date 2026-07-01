8.6 CREW (Ska/Skinhead Reggae), La Loco, Quimperlé

Informations pratiques

8.6 CREW (Ska/Skinhead Reggae) Samedi 19 septembre, 20h00 La Loco Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-20T03:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-20T03:00:00+02:00

20h00-03h00

La Loco – 33 boulevard de la gare Quimperlé

️ PAF : prévente 15 € / J-7. 20€

Depuis plus de 20 ans, 8°6 CREW se produit sur les scènes ska, reggae et punk-rock de France et d’Europe. La solidité de sa rythmique, la générosité de sa section cuivre et les textes durs et vrais de Charly forgent l’identité du groupe.

Ses influences sont le ska de la période Two-Tone des années 80 (The Specials, Madness), le Third Wave (The Busters, Mr Review, The Toasters) et pour le reggae, les années 70 et 80 de Sly & Robbie, les Twinkle Brothers, Toyan ou encore Yellowman.

Véritable pilier de la scène alternative, 8°6 Crew transforme chaque concert en déferlante festive et engagée !!!

https://youtu.be/Jw5GTtJiSRA

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La Loco Boulevard de la Gare, 29300 Quimperlé, France Quimperlé 29300 Finistère Bretagne [{« data »: {« author »: « rockss32 », « cache_age »: 86400, « description »: « Au Cri’Art », « type »: « video », « title »: « 8u00b06 Crew – Emeute @ Cri’Art – Auch – 12 Avril 2025 », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/Jw5GTtJiSRA/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=Jw5GTtJiSRA », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCXm7F7dOEB-6Xn4yVit-tpA », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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20h00-03h00