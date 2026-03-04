8 Mars Atelier, Maison de l’Europe – Europa Nantes, Nantes
8 Mars Atelier, Maison de l’Europe – Europa Nantes, Nantes dimanche 8 mars 2026.
8 Mars Atelier Dimanche 8 mars, 10h00 Maison de l’Europe – Europa Nantes Loire-Atlantique
Prix libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-08T10:00:00+01:00 – 2026-03-08T20:00:00+01:00
Fin : 2026-03-08T10:00:00+01:00 – 2026-03-08T20:00:00+01:00
Exposition «Les visionnaires de la construction Européenne» du 1er au 8 mars à la Maison De l’Europe et du 9 au 31 mars à la Maison Des Femmes – Simone de Beauvoir.
Atelier contribution féministe Wikipédia le dimanche 8 mars de 10h/17h30 ou une demi-journée. Repas offert – inscription sur le Helloasso de la Maison Des Femmes – SImone de Beauvoir
https://www.helloasso.com/…/journee-du-8-mars-2026…
Chorale concert de l’association EVA – 18h le 8 mars
Vernissage de l’exposition à la Maison de l’Europe à 20h
À la Maison de l’Europe ( 90 Bd de la Prairie au Duc, 44200 Nantes – 02.40.48.65.49 (maisoneurope-nantes.eu)
Maison de l’Europe – Europa Nantes 90-92 Boulevard de la Prairie au Duc, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/maison-des-femmes-simone-de-beauvoir/evenements/journee-du-8-mars-2026-droits-des-femmes-en-europe »}] [{« link »: « https://www.helloasso.com/…/journee-du-8-mars-2026 »}]
Atelier du 8 mars : contribution Wikipédia mars atelier
Maison des Femmes