8 Mars Atelier, Maison de l’Europe – Europa Nantes, Nantes

8 Mars Atelier Dimanche 8 mars, 10h00 Maison de l’Europe – Europa Nantes Loire-Atlantique

Prix libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-08T10:00:00+01:00 – 2026-03-08T20:00:00+01:00

Fin : 2026-03-08T10:00:00+01:00 – 2026-03-08T20:00:00+01:00

Exposition «Les visionnaires de la construction Européenne» du 1er au 8 mars à la Maison De l’Europe et du 9 au 31 mars à la Maison Des Femmes – Simone de Beauvoir.

Atelier contribution féministe Wikipédia le dimanche 8 mars de 10h/17h30 ou une demi-journée. Repas offert – inscription sur le Helloasso de la Maison Des Femmes – SImone de Beauvoir

https://www.helloasso.com/…/journee-du-8-mars-2026…

Chorale concert de l’association EVA – 18h le 8 mars

Vernissage de l’exposition à la Maison de l’Europe à 20h

À la Maison de l’Europe ( 90 Bd de la Prairie au Duc, 44200 Nantes – 02.40.48.65.49 (maisoneurope-nantes.eu)

Maison de l’Europe – Europa Nantes 90-92 Boulevard de la Prairie au Duc, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/maison-des-femmes-simone-de-beauvoir/evenements/journee-du-8-mars-2026-droits-des-femmes-en-europe »}] [{« link »: « https://www.helloasso.com/…/journee-du-8-mars-2026 »}]

Atelier du 8 mars : contribution Wikipédia mars atelier

Maison des Femmes