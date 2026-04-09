Pendant les vacances d’avril, partez au Musée des Arts avec la bibliothèque associative ! Bibliothèque associative Emilienne-Leroux Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-22 15:30 – 16:30

Gratuit : oui Gratuit sur inscription GratuitSur inscription :02 40 43 97 67 / 06 75 01 90 80bibliemilienne.leroux@gmail.com En famille – Age minimum : 6 et Age maximum : 99

Jeudi des 10 jeux spécial Musée !Jeudi 16 avril de 15h à 17hà la bibliothèque Emilienne-Leroux.Sur inscription à partir de 6 ans Visite du musée d’Arts en groupe »Les Incontournables en famille » :Mercredi 22 avril de 15h30 à 16h30départ à 15h00 de la bibliothèquepour un trajet groupé via le bus C6.- A partir de 6 ans – Sur inscription : 02 40 43 97 67 / 06 75 01 90 80bibliemilienne.leroux@gmail.com

Bibliothèque associative Emilienne-Leroux Nantes 44100



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