Mini-visite exposition Neurone Miroir Musée d’arts de Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-03 11:30 – 12:00

Gratuit : oui Tarif : gratuitRéservation le jour même à l’accueil-billetterie du musée. Tout public

Profitez de ce premier dimanche du mois gratuit pour prendre le temps d’observer en détails une ou deux œuvres de l’installation Neurone Miroir d’Eva Taulois.Durée : 30 mn

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html



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