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Mini-visite exposition Neurone Miroir Musée d’arts de Nantes Nantes

Mini-visite exposition Neurone Miroir Musée d’arts de Nantes Nantes dimanche 3 mai 2026.

Lieu : Musée d'arts de Nantes

Adresse : 10 Rue Georges Clemenceau

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : dimanche 3 mai 2026

Fin : dimanche 3 mai 2026

Heure de début : 11:30

Tarif : Tarif : gratuitRéservation le jour même à l’accueil-billetterie du musée.

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-03 11:30 – 12:00
Gratuit : oui Tarif : gratuitRéservation le jour même à l’accueil-billetterie du musée. Tout public 

Profitez de ce premier dimanche du mois gratuit pour prendre le temps d’observer en détails une ou deux œuvres de l’installation Neurone Miroir d’Eva Taulois.Durée : 30 mn

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html


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