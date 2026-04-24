Mini-visite exposition Neurone Miroir Musée d’arts de Nantes Nantes
Mini-visite exposition Neurone Miroir Musée d’arts de Nantes Nantes dimanche 3 mai 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-05-03 11:30 – 12:00
Gratuit : oui Tarif : gratuitRéservation le jour même à l’accueil-billetterie du musée. Tout public
Profitez de ce premier dimanche du mois gratuit pour prendre le temps d’observer en détails une ou deux œuvres de l’installation Neurone Miroir d’Eva Taulois.Durée : 30 mn
Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html
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