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Tokyo Express 37ème Pose – Atelier/Galerie Nantes

Tokyo Express 37ème Pose – Atelier/Galerie Nantes

Tokyo Express 37ème Pose – Atelier/Galerie Nantes dimanche 3 mai 2026.

Lieu : 37ème Pose - Atelier/Galerie

Adresse : 11 bis Quai Turenne, Nantes

Ville : 44200 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : dimanche 3 mai 2026

Fin : dimanche 3 mai 2026

Heure de début : 15:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-03 15:00 – 18:30
Gratuit : oui  Tout public 

Une invitation à découvrir des photographies réalisées dans le cadre de deux voyages au Japon, l’un en 2019 et l’autre en 2023. Les photographies regroupent des sténopés réalisés avec des appareils « maison »,  des photographies argentiques dont certaines sont tirées sur du papier washi (fabrication maison),  des transferts de photographies numériques sur plaques de verre ou encore du transfert d’émulsion dans des oeufs !  Vernissage 24 avril à paritr de 18h30

37ème Pose – Atelier/Galerie Nantes 44200
http://www.37emepose.fr


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