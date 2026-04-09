Tokyo Express 37ème Pose – Atelier/Galerie Nantes
Tokyo Express 37ème Pose – Atelier/Galerie Nantes dimanche 3 mai 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-05-03 15:00 – 18:30
Gratuit : oui Tout public
Une invitation à découvrir des photographies réalisées dans le cadre de deux voyages au Japon, l’un en 2019 et l’autre en 2023. Les photographies regroupent des sténopés réalisés avec des appareils « maison », des photographies argentiques dont certaines sont tirées sur du papier washi (fabrication maison), des transferts de photographies numériques sur plaques de verre ou encore du transfert d’émulsion dans des oeufs ! Vernissage 24 avril à paritr de 18h30
37ème Pose – Atelier/Galerie Nantes 44200
http://www.37emepose.fr
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