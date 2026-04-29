Rendez-vous à la ferme Parc de la Chantrerie Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-03 10:00 – 12:30

Gratuit : non Tout public

De 10h30 à 12h30 : visites libresDe 14h30 à 18h30 : animations et ateliersATELIER CUISINE Avec Lézard au JardinDe 14h30 à 18h – 4 recettes dans l’après-midiApprenez à cuisiner des recettes végétales faciles du quotidien à faire en famille. DÉCOUVERTE DES BONS GESTES EN FAVEUR DES ANIMAUX SAUVAGES Avec ONIRISDe 14h30 à 18h – Durée : 30 minutesLes étudiants d’ONIRIS vous apprennent à avoir les bons gestes lorsque vous trouvez des animaux sauvages. VISITE DE LA FERME ET DE LA MIELLERIE Départs à 14h30 et 16h – Durée 45 minutes – 20 personnes par visiteDécouvrez les différents espaces de culture potagère et les animaux de la ferme. Venez ensuite observer le fonctionnement de la ruche au sein de la miellerie. VISITE POUR DÉCOUVRIR LES PLANTES SAUVAGES Avec Lierre Mauve SureauDéparts à 15h et 16h30 – Durée : 1h – 15 personnes par visiteApprenez à reconnaître les plantes bio-indicatrices et découvrez ce qu’elles révèlent sur l’équilibre des sols. TONTE DE MOUTONS De 14h à 17h en continuVenez découvrir et observer la tonte des moutons de la ferme réalisée dans les enclos par un tondeur professionnel ! DÉCOUVERTE DES BOURGEONS Avec Terra HerbaDe 14h30 à 17h30 en continuC’est le printemps ! Explorez le fonctionnement des bourgeons grâce à vos sens et à des jeux. PARCOURS OLFACTIF En autonomie dans le potager de la fermeJeu des odeurs : venez sentir les plantes de nos potagers. Saurez-vous les reconnaître ?

Parc de la Chantrerie Nantes Erdre Nantes 44300

02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/parc-de-la-chantrerie



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