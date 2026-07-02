80e Concours de Genève – Concert d’ouverture, Conservatoire de Musique de Genève, Genève

Informations pratiques

80e Concours de Genève – Concert d’ouverture Vendredi 6 novembre, 19h30 Conservatoire de Musique de Genève

De CHF 20.- à CHF 40.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-06T19:30:00+01:00 – 2026-11-06T21:00:00+01:00

Fin : 2026-11-06T19:30:00+01:00 – 2026-11-06T21:00:00+01:00

Cette année, le Concours fête sa 80e édition ! Pour marquer cet anniversaire, un concert d’ouverture exceptionnel réunira deux lauréats récents déjà engagés dans de brillantes carrières : le pianiste Kevin Chen (1er Prix 2022) et le violoncelliste Michiaki Ueno (1er Prix 2021).

LE CONCOURS DE GENÈVE – INTERNATIONAL MUSIC COMPETITION

Créé en 1939, le Concours de Genève figure parmi les plus importantes compétitions internationales de musique. Il a pour objectif de découvrir, promouvoir et soutenir de jeunes talents, leur donnant les outils nécessaires pour développer une carrière internationale. Chaque année, deux disciplines sont proposées en alternance, dont le piano, la flûte, le hautbois, la clarinette, le violoncelle, l’alto, le quatuor à cordes, le chant, la percussion, la direction d’orchestre et la composition.

80e ÉDITION – DIRECTION D’ORCHESTRE & COMPOSITION

Le Concours de Genève célèbre cette année sa 80e édition, avec le retour du Concours de Direction d’orchestre, pour la première fois depuis 1994 ! Les six demi-finalistes sélectionné·es à l’issue des deux premiers tours en 2025 dirigeront successivement l’Orchestre de Chambre de Genève, l’Ensemble Contrechamps et l’Orchestre de la Suisse Romande au fil de trois épreuves. Les trois finalistes auront ensuite l’opportunité de diriger l’OSR lors de deux finales au Victoria Hall, dont une finale commune avec le Concours de Composition. Toutes les épreuves sont ouvertes au public et diffusées en live streaming. Elles seront présentées par les journalistes Charlotte Gardner et Antoine Pecqueur.

Conservatoire de Musique de Genève Place de Neuve 5, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 319 60 61 http://www.cmg.ch [{« type »: « link », « value »: « https://www.concoursgeneve.ch/section/evenements/billetterie »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musique/conservatoire-musique-geneve/

Pour fêter la 80e édition du Concours, un concert d’ouverture exceptionnel réunira deux lauréats récents : le pianiste Kevin Chen (1er Prix 2022) et le violoncelliste Michiaki Ueno (1er Prix 2021).

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