Bestiaire Imaginaire, Théâtre de l’Orangerie, Genève

Informations pratiques

Bestiaire Imaginaire Dimanche 26 juillet, 14h00 Théâtre de l’Orangerie

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-26T14:00:00+02:00 – 2026-07-26T16:00:00+02:00

Fin : 2026-07-26T14:00:00+02:00 – 2026-07-26T16:00:00+02:00

À travers un atelier de fabrication de marionnettes et de masques en papier, les enfants sont invité·es à imaginer un bestiaire peuplé d’oiseaux, de grenouilles, de serpents et d’animaux fantastiques. En utilisant des matériaux comme les Neocolor II et les feutres aquarellables Fibralo de Caran d’Ache, l’atelier devient un espace d’expérimentation autour des couleurs, des textures et des transformations que l’eau peut faire apparaître. Pigments intenses, mélanges inattendus, dégradés et effets de matière ouvrent un terrain de jeu sensible et créatif. Les enfants pourront ensuite enrichir leurs créatures en les personnalisant avec des plumes, des brillants et différents matériaux pour donner vie à des personnages hybrides et inventer ensemble un petit théâtre habité par des animaux fantastiques.

Depuis 2022, Maria Fernanda Ordoñez collabore avec Caran d’Ache en tant qu’animatrice d’ateliers créatifs pour enfants et adultes. Son approche accorde une attention particulière à l’expérimentation, au travail collectif et à une pédagogie accessible, où chacun·e peut explorer librement les matériaux, les couleurs et l’imagination dans une ambiance conviviale et accueillante. Dans son univers artistique, Maria Fernanda aime travailler avec des marionnettes et des créatures imaginaires, qui permettent d’inventer des histoires, de jouer avec l’humour et de donner vie à différents personnages. Elle s’intéresse particulièrement aux formes de théâtre de marionnettes et développera prochainement une recherche autour de l’Opera dei Pupi lors d’une résidence à l’Istituto Svizzero à Palermo, en Italie.

En collaboration avec Caran d’Ache !

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Maria Fernanda Ordoñez est une artiste visuelle et scénique dont la relation à la cuisine est liée à des expériences familiales, collectives et de travail. Issue d’une famille nombreuse en Colombie, elle a grandi dans un environnement où la nourriture occupait une place centrale dans les réunions et les célébrations. Ses grands-parents tenaient un restaurant familial et sa tante organisait des repas pour des événements, contextes dans lesquels elle participe très tôt à la préparation des aliments. Cuisiner et vendre de la nourriture devient ensuite une activité qui l’accompagne à différents moments de sa vie, y compris depuis son arrivée en Suisse, où la cuisine a été à la fois un moyen de subsistance et un espace de recherche, notamment à travers la préparation de repas collectifs pour des vernissages, festivals et espaces indépendants. Elle s’intéresse à la cuisine comme espace de transmission, de collectivité et de circulation des savoirs.

La nourriture lui permet de penser les liens entre alimentation, territoire, mémoire, migration et ses dimensions écologiques et humaines. Elle y voit un espace où convergent des questions urgentes à partir d’un geste aussi fondamental que celui de se nourrir. Ce workshop a notamment été réalisé à l’espace eeeh! à Nyon, au FAR – Festival des arts vivants à Nyon, ainsi qu’au sein de l’association VoQueer à Lausanne.

Théâtre de l’Orangerie Quai Gustave-ADOR 66, 1207 Genève Genève 1208 http://www.theatreorangerie.ch http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/theatres/theatre-lorangerie/

Atelier de création de marionnettes et masques animaux en papier par Maria Fernanda Ordoñez

DR