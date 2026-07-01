80e Concours de Genève – Finale 1, Victoria Hall, Genève

Informations pratiques

80e Concours de Genève – Finale 1 Mercredi 11 novembre, 19h00 Victoria Hall

De CHF 10.- à CHF 90.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-11T19:00:00+01:00 – 2026-11-11T22:00:00+01:00

Fin : 2026-11-11T19:00:00+01:00 – 2026-11-11T22:00:00+01:00

Finale commune aux Concours de Composition et de Direction d’Orchestre : les trois chef·fes finalistes dirigeront, par tirage au sort, l’une des trois œuvres pour orchestre symphonique finalistes du Concours de Composition, interprétée par l’Orchestre de la Suisse Romande. Finale suivie de la cérémonie de remise des prix de Composition.

LE CONCOURS DE GENÈVE – INTERNATIONAL MUSIC COMPETITION

Créé en 1939, le Concours de Genève figure parmi les plus importantes compétitions internationales de musique. Il a pour objectif de découvrir, promouvoir et soutenir de jeunes talents, leur donnant les outils nécessaires pour développer une carrière internationale. Chaque année, deux disciplines sont proposées en alternance, dont le piano, la flûte, le hautbois, la clarinette, le violoncelle, l’alto, le quatuor à cordes, le chant, la percussion, la direction d’orchestre et la composition.

80e ÉDITION – DIRECTION D’ORCHESTRE & COMPOSITION

Le Concours de Genève célèbre cette année sa 80e édition, avec le retour du Concours de Direction d’orchestre, pour la première fois depuis 1994 ! Les six demi-finalistes sélectionné·es à l’issue des deux premiers tours en 2025 dirigeront successivement l’Orchestre de Chambre de Genève, l’Ensemble Contrechamps et l’Orchestre de la Suisse Romande au fil de trois épreuves. Les trois finalistes auront ensuite l’opportunité de diriger l’OSR lors de deux finales au Victoria Hall, dont une finale commune avec le Concours de Composition. Toutes les épreuves sont ouvertes au public et diffusées en live streaming. Elles seront présentées par les journalistes Charlotte Gardner et Antoine Pecqueur.

Victoria Hall Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 35 00 http://www.ville-ge.ch/vh [{« type »: « link », « value »: « https://www.concoursgeneve.ch/section/evenements/billetterie/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musique/victoria-hall/

Finale commune aux Concours de Composition et de Direction d’Orchestre : les trois chef·fes finalistes dirigeront une des trois œuvres finalistes du Concours de Composition, interprétée par l’OSR

© CÉDRIC WIDMER