80ème anniversaire de La Séauve Sport ZA La Gare La Séauve-sur-Semène

samedi 5 septembre 2026 · ZA La Gare · La Séauve-sur-Semène

Informations pratiques

La Séauve-sur-Semène

80ème anniversaire de La Séauve Sport

ZA La Gare Centre Socio-cutlurel La Séauve-sur-Semène Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

La Séauve Sport célèbre ses 80 ans !

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ZA La Gare Centre Socio-cutlurel La Séauve-sur-Semène 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

La S%E9auve Sport is celebrating its 80th anniversary!

L’événement 80ème anniversaire de La Séauve Sport La Séauve-sur-Semène a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme Loire Semène