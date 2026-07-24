AGENDA · La Séauve-sur-Semène
80ème anniversaire de La Séauve Sport ZA La Gare La Séauve-sur-Semène
samedi 5 septembre 2026 · ZA La Gare · La Séauve-sur-Semène
Informations pratiques
La Séauve-sur-Semène
80ème anniversaire de La Séauve Sport
ZA La Gare Centre Socio-cutlurel La Séauve-sur-Semène Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
La Séauve Sport célèbre ses 80 ans !
.
ZA La Gare Centre Socio-cutlurel La Séauve-sur-Semène 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
La S%E9auve Sport is celebrating its 80th anniversary!
L’événement 80ème anniversaire de La Séauve Sport La Séauve-sur-Semène a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme Loire Semène
À voir aussi à La Séauve-sur-Semène (Haute-Loire)
- Ball trap La Séauve-sur-Semène 1 août 2026