82 anniversaire du débarquement des troupes alliées sur les cotes de provence 15 août Sainte-Maxime

82 anniversaire du débarquement des troupes alliées sur les cotes de provence 15 août

Promenade A. Simon-Lorière Sainte-Maxime Var

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-15

Le 15 août, Sainte-Maxime vous invite à vivre une journée de commémoration et de fête.

Promenade A. Simon-Lorière Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 55 75 55 contact@sainte-maxime.com

English : Anniversaire du Débarquement de Provence 15 août

On August 15, Sainte-Maxime invites you to live a day of commemoration and celebration.



Detailed program to follow.

