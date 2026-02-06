82 anniversaire du débarquement des troupes alliées sur les cotes de provence 15 août Sainte-Maxime
Promenade A. Simon-Lorière Sainte-Maxime Var
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Le 15 août, Sainte-Maxime vous invite à vivre une journée de commémoration et de fête.
Promenade A. Simon-Lorière Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 55 75 55 contact@sainte-maxime.com
English : Anniversaire du Débarquement de Provence 15 août
On August 15, Sainte-Maxime invites you to live a day of commemoration and celebration.
Detailed program to follow.
