8e étape du tour de France à Sarlat Sarlat-la-Canéda
8e étape du tour de France à Sarlat Sarlat-la-Canéda samedi 11 juillet 2026.
Sarlat-la-Canéda
8e étape du tour de France à Sarlat
Sarlat-la-Canéda Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
La 8e étape du Tour de France 2026 se déroulera entre Périgueux et Bergerac le samedi 11 juillet 2026.
Il s’agit globalement du même parcours qu’en 2017, avec un passage par Domme, Sarlat et Les Eyzies.
Programme à venir ! .
Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
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English : 8e étape du tour de France à Sarlat
L’événement 8e étape du tour de France à Sarlat Sarlat-la-Canéda a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir
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