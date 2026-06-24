Sur la trace du Tour Sarlat-la-Canéda
Sur la trace du Tour Sarlat-la-Canéda samedi 11 juillet 2026.
Sarlat-la-Canéda
Sur la trace du Tour
Place du marché aux Noix Sarlat-la-Canéda Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 08:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Sarlat Cyclotourisme organise un circuit de 37 km ouvert à tous empruntant le parours du Tour de France.
Ecran géan & restauration sur place.
Sur inscription. .
Place du marché aux Noix Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
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English : Sur la trace du Tour
L’événement Sur la trace du Tour Sarlat-la-Canéda a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir
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