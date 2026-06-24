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Sur la trace du Tour Sarlat-la-Canéda

Sur la trace du Tour Sarlat-la-Canéda

Sur la trace du Tour Sarlat-la-Canéda samedi 11 juillet 2026.

Adresse
Place du marché aux Noix
Ville
24200 Sarlat-la-Canéda
Département
Dordogne
Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
08:00:00
Tarif

Sarlat-la-Canéda

Sur la trace du Tour

Place du marché aux Noix Sarlat-la-Canéda Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 08:00:00
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

Sarlat Cyclotourisme organise un circuit de 37 km ouvert à tous empruntant le parours du Tour de France.

Ecran géan & restauration sur place.

Sur inscription.   .

Place du marché aux Noix Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine  

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English : Sur la trace du Tour

L’événement Sur la trace du Tour Sarlat-la-Canéda a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir

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