8e Festival international Magie & Arts Visuels Quai des Arts Rumilly

Rumilly

8e Festival international Magie & Arts Visuels

Quai des Arts Place d’Armes Rumilly Haute-Savoie

Tarif : 28 – 28 – 28 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 19:00:00

fin : 2026-10-24

Date(s) :

2026-10-24

Ouvrez grand les yeux… et laissez votre esprit douter ! Entre illusions bluffantes, apparitions inattendues et prouesses visuelles, cette soirée promet son lot de mais comment est-ce possible ? .

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Quai des Arts Place d’Armes Rumilly 74150 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 64 58 32 contact@rumilly-tourisme.com

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English : 8th International Festival of Magic & Visual Arts

Open your eyes wide… and let your mind be amazed! Between stunning illusions, unexpected appearances, and visual feats, this evening promises plenty of “But how is that even possible?” moments.

L’événement 8e Festival international Magie & Arts Visuels Rumilly a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme Rumilly Albanais