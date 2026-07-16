Balade urbaine « Histoire de Rumilly », Notre Histoire – Musée de Rumilly, Rumilly

Informations pratiques

Balade urbaine « Histoire de Rumilly » Dimanche 20 septembre, 14h30 Notre Histoire – Musée de Rumilly Haute-Savoie

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Sillonnez les rues et remontez le temps à la découverte de l’histoire et du patrimoine de Rumilly.

Depuis quand la ville existe-t-elle ? Pourquoi la place d’Armes porte-t-elle ce nom ? Ou se trouvait le château ? A quoi servait la Grenette lors de sa création ? Suivez la guide et découvrez les pépites cachées de la ville et son fascinant passé.

Notre Histoire – Musée de Rumilly 5 Place de la Manufacture, 74150 Rumilly, France Rumilly 74150 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0450646418 https://www.mairie-rumilly74.fr/vos-services-publics/culture/notre-histoire-musee-de-rumilly Le musée de Rumilly est situé dans l’aile nord de l’ancien magasin des tabacs de Rumilly appelé aujourd’hui “La Manufacture”. Lieu de connaissances et d’échanges sur l’histoire de la ville et de ses habitants, le musée est ouvert toute l’année. Il propose des expositions temporaires, croise animations et ateliers, avec un contenu toujours renouvelé.

Sillonnez les rues et remontez le temps à la découverte de l’histoire et du patrimoine de Rumilly.

©Musée de Rumilly