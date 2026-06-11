Rumilly

Balade en ferme Mardi 28 juillet

Rumilly Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

Arnaud prendra le temps de vous expliquer sa passion avec ses ânes et ses chèvres, vous ferez connaissances avec eux, vous toucherez les équidés qui sont d’un naturel tactile et vous partirez en randonnée accompagnée pour rejoindre avec Guillaume qui vous fera découvrir son robot de traite et ses vaches laitières. (Randonnée de 5 km)

Départ Rumilly, 32 rue du sentier d’Aix à 10h

Tarif 6€ par adulte 4€ par enfant gratuit pour les moins de 6 ans

Sur réservation

Prévoyez de bonnes chaussures de marche, une bouteille d’eau et le nécessaire pour vous protéger du soleil. .

Rumilly 62650 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 81 98 14

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English :

L’événement Balade en ferme Mardi 28 juillet Rumilly a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme d’Hucqueliers