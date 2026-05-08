Vic-sur-Seille

8ème Festival photo de Vic-sur-Seille

Vic-sur-Seille Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Vendredi 2026-10-23 10:00:00

fin : 2026-10-24 18:00:00

Date(s) :

2026-10-23 2026-10-24 2026-10-25

8ème édition du Festival Photo multi-thèmes de Vic-sur-Seille. Au programme, 18 artistes photographes de renom, des animations, ateliers, conférences autour de la photographie.

Une bourse photo le dimanche par les compagnons d’Emmaüs Forbach.Tout public

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Vic-sur-Seille 57630 Moselle Grand Est +33 6 33 63 37 86

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English :

8th edition of the multi-themed Photo Festival in Vic-sur-Seille. On the program: 18 renowned photographers, events, workshops and photography-related conferences.

A photo market on Sunday, organized by the Emmaüs Forbach companions.

L’événement 8ème Festival photo de Vic-sur-Seille Vic-sur-Seille a été mis à jour le 2026-05-19 par OT DU PAYS SAULNOIS