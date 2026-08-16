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8ème Nuit du Volley Gymnase Louis Aragon Bergerac

samedi 29 août 2026 · Gymnase Louis Aragon · Bergerac

8ème Nuit du Volley Gymnase Louis Aragon Bergerac

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Gymnase Louis Aragon
Adresse
1 Rue des Mésanges
Ville
24100 Bergerac
Département
Dordogne
Tarif

Bergerac

8ème Nuit du Volley

Gymnase Louis Aragon 1 Rue des Mésanges Bergerac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 18:00:00
fin : 2026-08-29 23:30:00

Date(s) :
2026-08-29

Rendez-vous le samedi 29 août au Gymnase Louis Aragon pour une soirée et une nuit placées sous le signe du sport et de la convivialité !

Le club de volley-ball de Bergerac vous invite à la 8ᵉ édition de sa traditionnelle Nuit du Volley. Que vous soyez joueur chevronné, amateur ou curieux, venez partager un moment festif et sportif.

Au programme

18h00 Découverte et démonstration de Volley assis
19h00 Lancement du Tournoi mixte 4×4 (ouvert aux M18, Seniors et section Loisirs)

Informations pratiques & Inscriptions
Date Samedi 29 août
Lieu Gymnase Louis Aragon (24100 Bergerac)
Tarif 8 € par joueur
Format du tournoi Equipes de 4 personnes (limité à 20 équipes maximum). Condition 1 fille minimum par équipe !
Inscriptions Avant le 15 août par email à asvbvolleybergerac@gmail.com
Restauration Buvette et foodtruck sur place tout au long   .

Gymnase Louis Aragon 1 Rue des Mésanges Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine   asvbvolleybergerac@gmail.com

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English : 8ème Nuit du Volley

L’événement 8ème Nuit du Volley Bergerac a été mis à jour le 2026-08-12 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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