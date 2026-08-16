8ème Nuit du Volley Gymnase Louis Aragon Bergerac
samedi 29 août 2026 · Gymnase Louis Aragon · Bergerac
Informations pratiques
Bergerac
8ème Nuit du Volley
Gymnase Louis Aragon 1 Rue des Mésanges Bergerac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 18:00:00
fin : 2026-08-29 23:30:00
Date(s) :
2026-08-29
Rendez-vous le samedi 29 août au Gymnase Louis Aragon pour une soirée et une nuit placées sous le signe du sport et de la convivialité !
Le club de volley-ball de Bergerac vous invite à la 8ᵉ édition de sa traditionnelle Nuit du Volley. Que vous soyez joueur chevronné, amateur ou curieux, venez partager un moment festif et sportif.
Au programme
18h00 Découverte et démonstration de Volley assis
19h00 Lancement du Tournoi mixte 4×4 (ouvert aux M18, Seniors et section Loisirs)
Informations pratiques & Inscriptions
Date Samedi 29 août
Lieu Gymnase Louis Aragon (24100 Bergerac)
Tarif 8 € par joueur
Format du tournoi Equipes de 4 personnes (limité à 20 équipes maximum). Condition 1 fille minimum par équipe !
Inscriptions Avant le 15 août par email à asvbvolleybergerac@gmail.com
Restauration Buvette et foodtruck sur place tout au long .
Gymnase Louis Aragon 1 Rue des Mésanges Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine asvbvolleybergerac@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : 8ème Nuit du Volley
L’événement 8ème Nuit du Volley Bergerac a été mis à jour le 2026-08-12 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
À voir aussi à Bergerac (Dordogne)
- Micro Folie de la Cab | Collection Mexico Micro Folie de la Cab, Quai Cyrano Bergerac 16 août 2026
- Don du sang Salle René Coicaud Bergerac 17 août 2026
- Don du sang Salle Cyrano Bergerac 17 août 2026
- Les Estivales | Les Tablées du Terroir Quai Salvette Bergerac 17 août 2026
- Bergerac express 30 minutes de ville et de vin Quai Cyrano Bergerac 17 août 2026