Bergerac express 30 minutes de ville et de vin Quai Cyrano Bergerac
Bergerac express 30 minutes de ville et de vin Quai Cyrano Bergerac lundi 17 août 2026.
Bergerac
Bergerac express 30 minutes de ville et de vin
Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 19:30:00
fin : 2026-08-17 20:00:00
Date(s) :
2026-08-17
Suivez cette visite guidée de 30 minutes pour découvrir les lieux emblématiques du coeur de Bergerac.
Cet instant patrimoine se termine avec un apéritif à Quai Cyrano 1 verre de vin cuvée plaisir ou tradition ou 1 verre de jus de fruit.
Sur réservation.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération. .
Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 03 11 contact@quai-cyrano.com
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English : Bergerac express 30 minutes de ville et de vin
L’événement Bergerac express 30 minutes de ville et de vin Bergerac a été mis à jour le 2026-06-18 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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