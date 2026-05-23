9e randonnée pédestre Notre Dame de Courson Mairie Livarot-Pays-d’Auge
9e randonnée pédestre Notre Dame de Courson Mairie Livarot-Pays-d’Auge dimanche 7 juin 2026.
Livarot-Pays-d’Auge
9e randonnée pédestre Notre Dame de Courson
Mairie 14 route d’Orbec Livarot-Pays-d’Auge Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 09:00:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Randonnée pédestre organisée par l’association Ensemble pour la sauvegarde du Patrimoine Coursonnais le dimanche 7 juin à 9h00 à Notre Dame de Courson.
Randonnée pédestre organisée par l’association Ensemble pour la sauvegarde du Patrimoine Coursonnais le dimanche 7 juin à 9h00 à Notre Dame de Courson.
Boucle de 7km ou 14km au choix.
Inscription à la mairie de 8h00 à 9h00. Départ à 9h00.
Café, jus de fruits, pâtisseries offerts. .
Mairie 14 route d’Orbec Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie +33 6 37 01 00 36
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English : 9e randonnée pédestre Notre Dame de Courson
Walking tour organised by the association Ensemble pour la sauvegarde du Patrimoine Coursonnais on Sunday 7 June at 9am at Notre Dame de Courson.
L’événement 9e randonnée pédestre Notre Dame de Courson Livarot-Pays-d’Auge a été mis à jour le 2026-05-23 par OT Lisieux Normandie Tourisme
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