9e randonnée pédestre Notre Dame de Courson Mairie Livarot-Pays-d’Auge

Livarot-Pays-d’Auge

9e randonnée pédestre Notre Dame de Courson

Mairie 14 route d’Orbec Livarot-Pays-d’Auge Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 09:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Randonnée pédestre organisée par l’association Ensemble pour la sauvegarde du Patrimoine Coursonnais le dimanche 7 juin à 9h00 à Notre Dame de Courson.

Randonnée pédestre organisée par l’association Ensemble pour la sauvegarde du Patrimoine Coursonnais le dimanche 7 juin à 9h00 à Notre Dame de Courson.

Boucle de 7km ou 14km au choix.

Inscription à la mairie de 8h00 à 9h00. Départ à 9h00.

Café, jus de fruits, pâtisseries offerts. .

Mairie 14 route d’Orbec Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie +33 6 37 01 00 36

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English : 9e randonnée pédestre Notre Dame de Courson

Walking tour organised by the association Ensemble pour la sauvegarde du Patrimoine Coursonnais on Sunday 7 June at 9am at Notre Dame de Courson.

L’événement 9e randonnée pédestre Notre Dame de Courson Livarot-Pays-d’Auge a été mis à jour le 2026-05-23 par OT Lisieux Normandie Tourisme