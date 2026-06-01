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Critérium Livarot Livarot Livarot-Pays-d’Auge

Critérium Livarot Livarot Livarot-Pays-d’Auge vendredi 26 juin 2026.

Lieu : Livarot

Adresse : Centre ville

Ville : 14140 Livarot-Pays-d'Auge

Département : Calvados

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Livarot-Pays-d’Auge

Critérium Livarot

Livarot Centre ville Livarot-Pays-d’Auge Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 18:30:00
fin : 2026-06-26

Date(s) :
2026-06-26

Un critérium est organisé par l’ESL Cyclisme de Livarot le vendredi 26 juin à partir de 18h30.
Un critérium est organisé par l’ESL Cyclisme de Livarot le vendredi 26 juin à partir de 18h30.
2 courses au programme sur un circuit de 1.5km.   .

Livarot Centre ville Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie +33 6 14 39 53 52 

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English : Critérium Livarot

A criterium is being organised by the ESL Cyclisme de Livarot on Friday 26 June from 6.30pm.

L’événement Critérium Livarot Livarot-Pays-d’Auge a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Lisieux Normandie Tourisme

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