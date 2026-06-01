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Concert Lecture Pour tant de larmes et d’amour Eglise Saint-Aubin d’Auquainville Eglise Saint-Aubin Livarot-Pays-d’Auge

Concert Lecture Pour tant de larmes et d’amour Eglise Saint-Aubin d’Auquainville Eglise Saint-Aubin Livarot-Pays-d’Auge samedi 20 juin 2026.

Lieu : Eglise Saint-Aubin

Adresse : Auquainville

Ville : 14140 Livarot-Pays-d'Auge

Département : Calvados

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Tarif :

Livarot-Pays-d’Auge

Concert Lecture Pour tant de larmes et d’amour Eglise Saint-Aubin d’Auquainville

Eglise Saint-Aubin Auquainville Livarot-Pays-d’Auge Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Concert Lecture Pour tant de larmes et d’amour à l’église Saint-Aubin d’Auquainville le samedi 20 juin à 16h00.
Dans le cadre du bicentenaire de la mort de Delphine de Custine (1826-2026) un concert lecture Pour tant de larmes et d’amour est organisé à l’église Saint-Aubin d’Auquainville le samedi 20 juin à 16h00.   .

Eglise Saint-Aubin Auquainville Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie +33 6 29 47 79 86  amisdecustine@gmail.com

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English : Concert Lecture Pour tant de larmes et d’amour Eglise Saint-Aubin d’Auquainville

Concert Reading Pour tant de larmes et d’amour at Saint-Aubin church in Auquainville on Saturday 20 June at 4pm.

L’événement Concert Lecture Pour tant de larmes et d’amour Eglise Saint-Aubin d’Auquainville Livarot-Pays-d’Auge a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Lisieux Normandie Tourisme

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