Concert Lecture Pour tant de larmes et d’amour Eglise Saint-Aubin d’Auquainville Eglise Saint-Aubin Livarot-Pays-d’Auge samedi 20 juin 2026.

Livarot-Pays-d’Auge

Concert Lecture Pour tant de larmes et d’amour Eglise Saint-Aubin d’Auquainville

Eglise Saint-Aubin Auquainville Livarot-Pays-d’Auge Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Concert Lecture Pour tant de larmes et d’amour à l’église Saint-Aubin d’Auquainville le samedi 20 juin à 16h00.

Dans le cadre du bicentenaire de la mort de Delphine de Custine (1826-2026) un concert lecture Pour tant de larmes et d’amour est organisé à l’église Saint-Aubin d’Auquainville le samedi 20 juin à 16h00. .

Eglise Saint-Aubin Auquainville Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie +33 6 29 47 79 86 amisdecustine@gmail.com

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English : Concert Lecture Pour tant de larmes et d’amour Eglise Saint-Aubin d’Auquainville

Concert Reading Pour tant de larmes et d’amour at Saint-Aubin church in Auquainville on Saturday 20 June at 4pm.

L’événement Concert Lecture Pour tant de larmes et d’amour Eglise Saint-Aubin d’Auquainville Livarot-Pays-d’Auge a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Lisieux Normandie Tourisme