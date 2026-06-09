Contes et musique médiévale Eglise de Saint Michel de Livet Saint Michel de Livet Livarot-Pays-d’Auge
Contes et musique médiévale Eglise de Saint Michel de Livet Saint Michel de Livet Livarot-Pays-d’Auge samedi 1 août 2026.
Livarot-Pays-d’Auge
Contes et musique médiévale Eglise de Saint Michel de Livet
Saint Michel de Livet Eglise Livarot-Pays-d’Auge Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 17:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Contes et musique médiévale organisés par l’association de Sauvegarde du Patrimoine de Saint Michel de Livet le samedi 1er août à 17h00 à l’église de Saint Michel de Livet.
Contes et musique médiévale organisés par l’association de Sauvegarde du Patrimoine de Saint Michel de Livet le samedi 1er août à 17h00 à l’église de Saint Michel de Livet.
Verre de l’amitié. .
Saint Michel de Livet Eglise Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie +33 000000000
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Contes et musique médiévale Eglise de Saint Michel de Livet
Storytelling and medieval music organised by the Association de Sauvegarde du Patrimoine de Saint Michel de Livet on Saturday 1 August at 5pm in the church of Saint Michel de Livet.
L’événement Contes et musique médiévale Eglise de Saint Michel de Livet Livarot-Pays-d’Auge a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Lisieux Normandie Tourisme
À voir aussi à Livarot-Pays-d'Auge (Calvados)
- Marché nocturne Fervaques Rue de Livarot Livarot-Pays-d’Auge 13 juin 2026
- Gala de danse Livarot Livarot Livarot-Pays-d’Auge 14 juin 2026
- Initiation à la danse traditionnelle tahitienne Livarot Livarot Livarot-Pays-d’Auge 28 juin 2026
- Concert du Quartet de jazz LUMA Eglise de la Croupte La Croupte Livarot-Pays-d’Auge 28 juin 2026
- Barbecue partagé Cheffreville-Tonnencourt Cheffreville-Tonnencourt Livarot-Pays-d’Auge 4 juillet 2026