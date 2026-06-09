Contes et musique médiévale Eglise de Saint Michel de Livet Saint Michel de Livet Livarot-Pays-d’Auge samedi 1 août 2026.

Livarot-Pays-d’Auge

Contes et musique médiévale Eglise de Saint Michel de Livet

Saint Michel de Livet Eglise Livarot-Pays-d’Auge Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 17:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Contes et musique médiévale organisés par l’association de Sauvegarde du Patrimoine de Saint Michel de Livet le samedi 1er août à 17h00 à l’église de Saint Michel de Livet.

Contes et musique médiévale organisés par l’association de Sauvegarde du Patrimoine de Saint Michel de Livet le samedi 1er août à 17h00 à l’église de Saint Michel de Livet.

Verre de l’amitié. .

Saint Michel de Livet Eglise Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie +33 000000000

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English : Contes et musique médiévale Eglise de Saint Michel de Livet

Storytelling and medieval music organised by the Association de Sauvegarde du Patrimoine de Saint Michel de Livet on Saturday 1 August at 5pm in the church of Saint Michel de Livet.

L’événement Contes et musique médiévale Eglise de Saint Michel de Livet Livarot-Pays-d’Auge a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Lisieux Normandie Tourisme