Exposition photos Quarante au Village Fromager Livarot Le Village Fromager (Fromagerie Graindorge) Livarot-Pays-d’Auge
samedi 1 août 2026 · Le Village Fromager (Fromagerie Graindorge) · Livarot-Pays-d'Auge
Informations pratiques
Livarot-Pays-d’Auge
Exposition photos Quarante au Village Fromager Livarot
Le Village Fromager (Fromagerie Graindorge) 42 rue du Général Leclerc Livarot-Pays-d’Auge Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-01
fin : 2026-08-31
Date(s) :
2026-08-01
Le Village Fromager vous invite à venir découvrir l’exposition photos Quarante + de 40 000 kms, + de 40 pays, de -40° à +40° de François Lemancel produite par le Petit Moulin d’Orbec au Village Fromager de Livarot du 1er au 31 août 2026.
Le Village Fromager vous invite à venir découvrir l’exposition photos Quarante + de 40 000 kms, + de 40 pays, de -40° à +40° de François Lemancel produite par le Petit Moulin d’Orbec au Village Fromager de Livarot du 1er au 31 août 2026.
Visite de l’exposition aux horaires d’ouverture de la fromagerie. Entrée gratuite. .
Le Village Fromager (Fromagerie Graindorge) 42 rue du Général Leclerc Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie +33 2 31 48 20 10 visite@graindorge.fr
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English : Exposition photos Quarante au Village Fromager Livarot
The Village Fromager invites you to come and discover the photo exhibition “Quarante” over 40,000 km, over 40 countries, from -40° to +40°, by François Lemancel, organised by the Petit Moulin d’Orbec at the Village Fromager in Livarot from 1 to 31 August 2026.
L’événement Exposition photos Quarante au Village Fromager Livarot Livarot-Pays-d’Auge a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Lisieux Normandie Tourisme
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