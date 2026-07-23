Exposition photos Quarante au Village Fromager Livarot Le Village Fromager (Fromagerie Graindorge) Livarot-Pays-d’Auge

Informations pratiques

Livarot-Pays-d’Auge

Exposition photos Quarante au Village Fromager Livarot

Le Village Fromager (Fromagerie Graindorge) 42 rue du Général Leclerc Livarot-Pays-d’Auge Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-01

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-08-01

Le Village Fromager vous invite à venir découvrir l’exposition photos Quarante + de 40 000 kms, + de 40 pays, de -40° à +40° de François Lemancel produite par le Petit Moulin d’Orbec au Village Fromager de Livarot du 1er au 31 août 2026.

Le Village Fromager vous invite à venir découvrir l’exposition photos Quarante + de 40 000 kms, + de 40 pays, de -40° à +40° de François Lemancel produite par le Petit Moulin d’Orbec au Village Fromager de Livarot du 1er au 31 août 2026.

Visite de l’exposition aux horaires d’ouverture de la fromagerie. Entrée gratuite. .

Le Village Fromager (Fromagerie Graindorge) 42 rue du Général Leclerc Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie +33 2 31 48 20 10 visite@graindorge.fr

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English : Exposition photos Quarante au Village Fromager Livarot

The Village Fromager invites you to come and discover the photo exhibition “Quarante” over 40,000 km, over 40 countries, from -40° to +40°, by François Lemancel, organised by the Petit Moulin d’Orbec at the Village Fromager in Livarot from 1 to 31 August 2026.

L’événement Exposition photos Quarante au Village Fromager Livarot Livarot-Pays-d’Auge a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Lisieux Normandie Tourisme