Concert du Trio Osmonde Eglise de Saint Michel de Livet Saint Michel de Livet Livarot-Pays-d’Auge

Informations pratiques

Livarot-Pays-d’Auge

Concert du Trio Osmonde Eglise de Saint Michel de Livet

Saint Michel de Livet Eglise de Saint Michel de Livet Livarot-Pays-d’Auge Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 17:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Concert du Trio Osmonde organisé par l’association de Sauvegarde du Patrimoine de Saint Michel de Livet le samedi 22 août à 17h00 à l’église de Saint Michel de Livet.

Concert du Trio Osmonde (Suzie Richard, Rahel Coquema et Clélia Aury-Lemieux) organisé par l’association de Sauvegarde du Patrimoine de Saint Michel de Livet le samedi 22 août à 17h00 à l’église de Saint Michel de Livet. .

Saint Michel de Livet Eglise de Saint Michel de Livet Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie +33 000000000

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English : Concert du Trio Osmonde Eglise de Saint Michel de Livet

A concert by the Osmonde Trio, organised by the Saint Michel de Livet Heritage Preservation Society, on Saturday 22 August at 5.00 pm at the church in Saint Michel de Livet.

L’événement Concert du Trio Osmonde Eglise de Saint Michel de Livet Livarot-Pays-d’Auge a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Lisieux Normandie Tourisme