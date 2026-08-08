Concert du Trio Osmonde à l’église Saint Martin Les Moutiers Hubert Les Moutiers Hubert Livarot-Pays-d’Auge
jeudi 20 août 2026 · Les Moutiers Hubert · Livarot-Pays-d'Auge
Informations pratiques
Livarot-Pays-d’Auge
Concert du Trio Osmonde à l’église Saint Martin Les Moutiers Hubert
Les Moutiers Hubert Eglise Saint Martin Livarot-Pays-d’Auge Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 18:30:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
Le Trio Osmonde vous invite à venir découvrir son concert en l’église Saint Martin de Les Moutiers Hubert le samedi 20 août à 18h30.
Le Trio Osmonde vous invite à venir découvrir son concert en l’église Saint Martin de Les Moutiers Hubert le samedi 20 août à 18h30. .
Les Moutiers Hubert Eglise Saint Martin Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie +33 6 27 59 51 66
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English : Concert du Trio Osmonde à l’église Saint Martin Les Moutiers Hubert
The Osmonde Trio invites you to come and enjoy their concert at Saint Martin’s Church in Les Moutiers Hubert on Saturday 20 August at 6.30 pm.
L’événement Concert du Trio Osmonde à l’église Saint Martin Les Moutiers Hubert Livarot-Pays-d’Auge a été mis à jour le 2026-08-04 par OT Lisieux Normandie Tourisme
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