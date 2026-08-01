Concert Balade d’été au XIXe siècle Notre Dame de Courson Notre Dame de Courson Livarot-Pays-d’Auge
samedi 8 août 2026 · Notre Dame de Courson · Livarot-Pays-d'Auge
Informations pratiques
Livarot-Pays-d’Auge
Concert Balade d’été au XIXe siècle Notre Dame de Courson
Notre Dame de Courson Eglise Livarot-Pays-d’Auge Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 20:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Concert de Syra de Tarade (Soprano) et Gaëlle Delente (Piano) organisé par l’association Ensemble pour la sauvegarde du Patrimoine Coursonnais à l’église de Notre Dame de Courson le samedi 8 août à 20h00 à l’église de Notre Dame de Courson.
Concert de Syra de Tarade (Soprano) et Gaëlle Delente (Piano) organisé par l’association Ensemble pour la sauvegarde du Patrimoine Coursonnais à l’église de Notre Dame de Courson le samedi 8 août à 20h00 à l’église de Notre Dame de Courson. .
Notre Dame de Courson Eglise Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie +33 6 95 64 65 71
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English : Concert Balade d’été au XIXe siècle Notre Dame de Courson
Concert by Syra de Tarade (Soprano) and Gaëlle Delente (Piano), organised by the ‘Ensemble pour la sauvegarde du Patrimoine Coursonnais’ association at the Church of Notre Dame de Courson on Saturday 8 August at 8.00 pm.
L’événement Concert Balade d’été au XIXe siècle Notre Dame de Courson Livarot-Pays-d’Auge a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Lisieux Normandie Tourisme
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