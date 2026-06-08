Marché nocturne Livarot Place Pasteur Livarot-Pays-d’Auge

Livarot-Pays-d’Auge

Marché nocturne Livarot

Place Pasteur Livarot Livarot-Pays-d’Auge Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 18:30:00

fin : 2026-08-28 22:30:00

Date(s) :

2026-08-28

Marché nocturne organisé par l’association Livarot Animations le vendredi 28 août place Pasteur de 18h30 à 22h30.

Marché nocturne organisé par l’association Livarot Animations le vendredi 28 août place Pasteur de 18h30 à 22h30.

Produits locaux, artisanat et convivialité.

Soirée festive.

Restauration et boissons locales. .

Place Pasteur Livarot Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie +33 6 09 92 94 47

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English : Marché nocturne Livarot

Night market organised by the Livarot Animations association on Friday 28 August in the Place Pasteur from 6.30pm to 10.30pm.

L’événement Marché nocturne Livarot Livarot-Pays-d’Auge a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Lisieux Normandie Tourisme