Marché nocturne Livarot Place Pasteur Livarot-Pays-d’Auge
Marché nocturne Livarot Place Pasteur Livarot-Pays-d’Auge vendredi 28 août 2026.
Livarot-Pays-d’Auge
Marché nocturne Livarot
Place Pasteur Livarot Livarot-Pays-d’Auge Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 18:30:00
fin : 2026-08-28 22:30:00
Date(s) :
2026-08-28
Marché nocturne organisé par l’association Livarot Animations le vendredi 28 août place Pasteur de 18h30 à 22h30.
Marché nocturne organisé par l’association Livarot Animations le vendredi 28 août place Pasteur de 18h30 à 22h30.
Produits locaux, artisanat et convivialité.
Soirée festive.
Restauration et boissons locales. .
Place Pasteur Livarot Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie +33 6 09 92 94 47
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English : Marché nocturne Livarot
Night market organised by the Livarot Animations association on Friday 28 August in the Place Pasteur from 6.30pm to 10.30pm.
L’événement Marché nocturne Livarot Livarot-Pays-d’Auge a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Lisieux Normandie Tourisme
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