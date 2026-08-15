Visite historique accompagnée Livarot Mairie de Livarot Livarot-Pays-d’Auge
jeudi 20 août 2026 · Mairie de Livarot · Livarot-Pays-d'Auge
Informations pratiques
Livarot-Pays-d’Auge
Visite historique accompagnée Livarot
Mairie de Livarot Livarot Livarot-Pays-d’Auge Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 14:30:00
fin : 2026-08-22 16:00:00
Date(s) :
2026-08-20 2026-08-21 2026-08-22 2026-08-23 2026-08-24 2026-08-25 2026-08-26 2026-08-27 2026-08-28 2026-08-29 2026-08-30
Venez découvrir Livarot à travers son centre ville, son quartier ouvrier, son église saint Ouen, son manoir et ses anciennes usines à l’occasion d’une visite accompagnée du 9 au 13 août à 10h30 ou 14h30 et du 20 au 30 août à 10h30.
Venez découvrir Livarot à travers son centre ville, son quartier ouvrier, son église saint Ouen, son manoir et ses anciennes usines à l’occasion d’une visite accompagnée du 9 au 13 août à 10h30 ou 14h30 et du 20 au 30 août à 10h30.
Départ devant la mairie de Livarot (place Georges Bisson)
Visite gratuite Sur réservation par SMS (06.22.61.95.09) .
Mairie de Livarot Livarot Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie +33 6 22 61 95 09
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite historique accompagnée Livarot
Come and discover Livarot through its town centre, its working-class neighbourhood, Saint Ouen’s Church, its manor house and its old factories on a guided tour from 9 to 13 August at 10.30 am or 2.30 pm, and from 20 to 30 August at 10.30 am.
L’événement Visite historique accompagnée Livarot Livarot-Pays-d’Auge a été mis à jour le 2026-08-08 par OT Lisieux Normandie Tourisme
À voir aussi à Livarot-Pays-d'Auge (Calvados)
- Meulles en fête / Dîner partagé avec animation musicale Meulles Meulles Livarot-Pays-d’Auge 15 août 2026
- Concert Trio Osmonde à l’église Notre Dame Auquainville Eglise Notre Dame Livarot-Pays-d’Auge 18 août 2026
- Dégustation gratuite Fromages et Calvados Livarot-Pays-d’Auge 19 août 2026
- Concert du Trio Osmonde à l’église Saint Martin Les Moutiers Hubert Les Moutiers Hubert Livarot-Pays-d’Auge 20 août 2026
- Concert du Trio Osmonde Eglise de Saint Michel de Livet Saint Michel de Livet Livarot-Pays-d’Auge 22 août 2026