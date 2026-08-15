Visite historique accompagnée Livarot Mairie de Livarot Livarot-Pays-d’Auge

Informations pratiques

Livarot-Pays-d’Auge

Visite historique accompagnée Livarot

Mairie de Livarot Livarot Livarot-Pays-d’Auge Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 14:30:00

fin : 2026-08-22 16:00:00

Date(s) :

2026-08-20 2026-08-21 2026-08-22 2026-08-23 2026-08-24 2026-08-25 2026-08-26 2026-08-27 2026-08-28 2026-08-29 2026-08-30

Venez découvrir Livarot à travers son centre ville, son quartier ouvrier, son église saint Ouen, son manoir et ses anciennes usines à l’occasion d’une visite accompagnée du 9 au 13 août à 10h30 ou 14h30 et du 20 au 30 août à 10h30.

Venez découvrir Livarot à travers son centre ville, son quartier ouvrier, son église saint Ouen, son manoir et ses anciennes usines à l’occasion d’une visite accompagnée du 9 au 13 août à 10h30 ou 14h30 et du 20 au 30 août à 10h30.

Départ devant la mairie de Livarot (place Georges Bisson)

Visite gratuite Sur réservation par SMS (06.22.61.95.09) .

Mairie de Livarot Livarot Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie +33 6 22 61 95 09

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite historique accompagnée Livarot

Come and discover Livarot through its town centre, its working-class neighbourhood, Saint Ouen’s Church, its manor house and its old factories on a guided tour from 9 to 13 August at 10.30 am or 2.30 pm, and from 20 to 30 August at 10.30 am.

L’événement Visite historique accompagnée Livarot Livarot-Pays-d’Auge a été mis à jour le 2026-08-08 par OT Lisieux Normandie Tourisme