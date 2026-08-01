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Meulles en fête / Dîner partagé avec animation musicale Meulles Meulles Livarot-Pays-d’Auge

samedi 15 août 2026 · Meulles · Livarot-Pays-d'Auge

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Meulles
Adresse
2070 route de Meulles
Ville
14290 Livarot-Pays-d'Auge
Département
Calvados
Tarif

Livarot-Pays-d’Auge

Meulles en fête / Dîner partagé avec animation musicale Meulles

Meulles 2070 route de Meulles Livarot-Pays-d’Auge Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 19:00:00
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Meulles en fête / Dîner partagé avec animation musicale organisé par l’association La Vache qui Meulles le samedi 15 août dès à 19h00 à la salle des fêtes de Meulles.
Meulles en fête / Dîner partagé avec animation musicale organisé par l’association La Vache qui Meulles le samedi 15 août dès à 19h00 à la salle des fêtes de Meulles.
Chaque personne apporte un plat ou une boisson à partager et il ne restera plus qu’à se régaler tous ensemble !
Ouvert à tous.   .

Meulles 2070 route de Meulles Livarot-Pays-d’Auge 14290 Calvados Normandie +33 7 89 45 56 75 

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English : Meulles en fête / Dîner partagé avec animation musicale Meulles

Meulles Festival / Potluck dinner with live music, organised by the association ‘La Vache qui Meulles’ on Saturday 15 August from 7.00 pm at the Meulles village hall.

L’événement Meulles en fête / Dîner partagé avec animation musicale Meulles Livarot-Pays-d’Auge a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Lisieux Normandie Tourisme

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