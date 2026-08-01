Meulles en fête / Dîner partagé avec animation musicale Meulles Meulles Livarot-Pays-d’Auge
samedi 15 août 2026 · Meulles · Livarot-Pays-d'Auge
Informations pratiques
Livarot-Pays-d’Auge
Meulles en fête / Dîner partagé avec animation musicale Meulles
Meulles 2070 route de Meulles Livarot-Pays-d’Auge Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 19:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Meulles en fête / Dîner partagé avec animation musicale organisé par l’association La Vache qui Meulles le samedi 15 août dès à 19h00 à la salle des fêtes de Meulles.
Meulles en fête / Dîner partagé avec animation musicale organisé par l’association La Vache qui Meulles le samedi 15 août dès à 19h00 à la salle des fêtes de Meulles.
Chaque personne apporte un plat ou une boisson à partager et il ne restera plus qu’à se régaler tous ensemble !
Ouvert à tous. .
Meulles 2070 route de Meulles Livarot-Pays-d’Auge 14290 Calvados Normandie +33 7 89 45 56 75
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Meulles en fête / Dîner partagé avec animation musicale Meulles
Meulles Festival / Potluck dinner with live music, organised by the association ‘La Vache qui Meulles’ on Saturday 15 August from 7.00 pm at the Meulles village hall.
L’événement Meulles en fête / Dîner partagé avec animation musicale Meulles Livarot-Pays-d’Auge a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Lisieux Normandie Tourisme
À voir aussi à Livarot-Pays-d'Auge (Calvados)
- Concert Trio Osmonde à l’église Notre Dame Auquainville Eglise Notre Dame Livarot-Pays-d’Auge 18 août 2026
- Concert du Trio Osmonde Eglise de Saint Michel de Livet Saint Michel de Livet Livarot-Pays-d’Auge 22 août 2026
- Marché nocturne Livarot Place Pasteur Livarot-Pays-d’Auge 28 août 2026
- Marché nocturne Livarot Place Pasteur Livarot-Pays-d’Auge 28 août 2026
- Concert de l’Ensemble Orphée Saint Michel de Livet Saint Michel de Livet Livarot-Pays-d’Auge 5 septembre 2026