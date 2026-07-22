Concert de l’Ensemble Orphée Saint Michel de Livet Saint Michel de Livet Livarot-Pays-d’Auge
samedi 5 septembre 2026 · Saint Michel de Livet · Livarot-Pays-d'Auge
Informations pratiques
Livarot-Pays-d’Auge
Concert de l’Ensemble Orphée Saint Michel de Livet
Saint Michel de Livet Eglise de Saint Michel de Livet Livarot-Pays-d’Auge Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 17:00:00
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
Concert de l’Ensemble Orphée organisé par l’association de Sauvegarde du Patrimoine de Saint Michel de Livet le samedi 5 septembre à 17h00 à l’église de Saint Michel de Livet.
Concert de l’Ensemble Orphée organisé par l’association de Sauvegarde du Patrimoine de Saint Michel de Livet le samedi 5 septembre à 17h00 à l’église de Saint Michel de Livet.
Verre de l’amitié. .
Saint Michel de Livet Eglise de Saint Michel de Livet Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie +33 000000000
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English : Concert de l’Ensemble Orphée Saint Michel de Livet
A concert by the Ensemble Orphée, organised by the Saint Michel de Livet Heritage Preservation Society, on Saturday 5 September at 5.00 pm at the church in Saint Michel de Livet.
L’événement Concert de l’Ensemble Orphée Saint Michel de Livet Livarot-Pays-d’Auge a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Lisieux Normandie Tourisme
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