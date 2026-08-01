Fermes ouvertes / Visites de la fromagerie Graindorge à Livarot et la ferme de la Tuilerie à Le Mesnil Durand. Fromagerie Graindorge Ferme de la Tuilerie Livarot-Pays-d’Auge

Informations pratiques

Livarot-Pays-d’Auge

Fermes ouvertes / Visites de la fromagerie Graindorge à Livarot et la ferme de la Tuilerie à Le Mesnil Durand.

Fromagerie Graindorge Ferme de la Tuilerie 42 rue du Général Leclerc Livarot-Pays-d’Auge Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 10:30:00

fin : 2026-08-23 23:00:00

Date(s) :

2026-08-23

Fermes ouvertes / Visites de la fromagerie Graindorge de Livarot de 10h30 à 17h30 et la ferme de la Tuilerie à Le Mesnil Durand à partir de 14h00 le dimanche 23 août 2026.

Fermes ouvertes / Visites de la fromagerie Graindorge de Livarot de 10h30 à 17h30 et la ferme de la Tuilerie à Le Mesnil Durand à partir de 14h00 le dimanche 23 août 2026.

Restauration et concert à partir de 19h00.

Cinéma en plein air avec la diffusion du film Belle et Sébastien Nouvelle Génération à 21h00. .

Fromagerie Graindorge Ferme de la Tuilerie 42 rue du Général Leclerc Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie +33 2 31 48 20 10

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English : Fermes ouvertes / Visites de la fromagerie Graindorge à Livarot et la ferme de la Tuilerie à Le Mesnil Durand.

Open Farm Days / Tours of the Graindorge cheese dairy in Livarot from 10.30 am to 5.30 pm and the Tuilerie farm in Le Mesnil Durand from 2.00 pm on Sunday 23 August 2026.

L’événement Fermes ouvertes / Visites de la fromagerie Graindorge à Livarot et la ferme de la Tuilerie à Le Mesnil Durand. Livarot-Pays-d’Auge a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Lisieux Normandie Tourisme