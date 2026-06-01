Concert Ssimo & Azawan Brasserie Les Champs qui Moussent Livarot Brasserie Les Champs qui Moussent Livarot-Pays-d’Auge samedi 20 juin 2026.

Livarot-Pays-d’Auge

Concert Ssimo & Azawan Brasserie Les Champs qui Moussent Livarot

Brasserie Les Champs qui Moussent 66 rue Marcel Gambier Livarot-Pays-d’Auge Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

La brasserie Les Champs qui Moussent organise un concert le samedi 20 juin de 18h00 à 0h00 (Groupe Ssimo & Azawan).

La brasserie Les Champs qui Moussent organise un concert le samedi 20 juin de 18h00 à 0h00 à la brasserie 66, rue Marcel Gambier à Livarot.

Groupe Ssimo & Azawan Présence du foodtruck CARAVA’MEUH. .

Brasserie Les Champs qui Moussent 66 rue Marcel Gambier Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie +33 6 61 14 62 43

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English : Concert Ssimo & Azawan Brasserie Les Champs qui Moussent Livarot

The brasserie Les Champs qui Moussent is organising a concert on Saturday 20 June from 6pm to 0am (Band: Ssimo & Azawan).

L’événement Concert Ssimo & Azawan Brasserie Les Champs qui Moussent Livarot Livarot-Pays-d’Auge a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Lisieux Normandie Tourisme