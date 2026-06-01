Show burlesque et pompom girls Cinéma Le Parc de Livarot Livarot Livarot-Pays-d’Auge
Show burlesque et pompom girls Cinéma Le Parc de Livarot Livarot Livarot-Pays-d’Auge samedi 20 juin 2026.
Livarot-Pays-d’Auge
Show burlesque et pompom girls Cinéma Le Parc de Livarot
Livarot Cinéma Le Parc Livarot-Pays-d’Auge Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 20:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Show burlesque et pompom girls présenté par l’association Danse à Coquainvilliers au cinéma le Parc de Livarot le samedi 20 juin 2026 à 20h00.
Show burlesque et pompom girls présenté par l’association Danse à Coquainvilliers au cinéma le Parc de Livarot le samedi 20 juin 2026 à 20h00. .
Livarot Cinéma Le Parc Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie +33 000000000
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English : Show burlesque et pompom girls Cinéma Le Parc de Livarot
Burlesque and cheerleading show presented by the Danse à Coquainvilliers association at the Le Parc cinema in Livarot on Saturday 20 June 2026 at 8pm.
L’événement Show burlesque et pompom girls Cinéma Le Parc de Livarot Livarot-Pays-d’Auge a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Lisieux Normandie Tourisme
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