9è Salon de la Rénovation énergétique sud Yvelines, Espace Pyramide, Buc

Informations pratiques

9è Salon de la Rénovation énergétique sud Yvelines Dimanche 11 octobre, 10h00 Espace Pyramide Yvelines

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-11T10:00:00+02:00 – 2026-10-11T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-11T10:00:00+02:00 – 2026-10-11T18:00:00+02:00

9è Salon de la rénovation énergétique : conseils, retours d’expérience…

Après le succès de ses huit premières éditions, l’ALEC 78, organise son 9è salon le dimanche 11 octobre à Buc, en partenariat avec Versailles Grand Parc, Saint-Quentin-en-Yvelines et le Département des Yvelines.

Vos factures d’énergie vous semblent trop élevées ? Êtes-vous satisfait du confort énergétique de votre logement ? Et si des travaux de rénovation étaient la solution ?

Ce salon vous est proposé pour faciliter la réalisation de votre projet de rénovation énergétique de logement.

A travers un parcours en trois étapes retraçant la démarche projet, vous aurez la possibilité de recueillir toutes les informations utiles auprès de professionnels :

– Définissez votre projet de rénovation : rencontre avec l’Espace Conseil France Rénov’ de l’ALEC 78 et avec des conseillers de l’ADIL, d’AutonomY, des architectes du CAUE des Yvelines, du Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse, des bureaux d’études et assistants à maîtrise d’ouvrage…

– Trouvez un artisan qualifié RGE pour effectuer vos travaux d’isolation, système de chauffage, énergies renouvelables…

– Agir après travaux : toutes les actions qui permettent de valoriser vos travaux en utilisant au mieux votre logement rénové.

Programme

10h Inauguration

10h30 Retour d’expérience Rénovation énergétique en résidence pavillonnaire : présentation du cahier des charges de la résidence « Les Cottages » de Cernay-la-Ville, avec

– Patrice BONY, ancien maire-adjoint de Cernay-la-Ville

– Dan DORELL, architecte

– Slim CHOUCHANE, Conseiller France Rénov’, référent Lotissement, ALEC 78

– Aurélia DIORE, architecte des bâtiments de France (sous réserve)

Série de Focus thématiques avec un Conseiller Énergie de l’ALEC 78, prolongé par des échanges sur le stand des entreprises concernées :

11h Accompagner les rénovations

11h30 Changer son mode de chauffage : les pompes à chaleur

12h Isoler sa toiture

12h30 Isoler les murs de son logement et les corrections thermiques

14h30 Changer son mode de chauffage : les chauffages au bois

15h Changer fenêtres et ventilation

16h Utiliser les énergies renouvelables : chauffe-eau solaire, géothermie, photovoltaïque

17h Remise des prix de la 20è édition du Concours Maison Économe, suivi d’un cocktail de clôture : retours d’expérience de rénovations et de constructions de maisons performantes sud-yvelinoises.

Dimanche 11 octobre 2026 de 10h à 18h

Entrée libre – Restauration sur place

Espace Pyramide, 4 rue des Frères Robin à Buc (situé face à la mairie)

Espace Pyramide 4 rue des Frères Robin Buc Buc 78530 Yvelines Île-de-France

Ce salon vous est proposé pour faciliter la réalisation de votre projet de rénovation énergétique avec des conseillers du Service public, des professionnels de l’étude, du bâtiment, des équipements…

ALEC 78