Inauguration du Parcours Buc et Mortimer, Théâtre des Arcades,, Buc

Informations pratiques

Inauguration du Parcours Buc et Mortimer Dimanche 20 septembre, 17h00 Théâtre des Arcades, Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La Ville de Buc vous invite à découvrir un parcours inédit au cœur de son histoire et de l’imaginaire : “Buc et Mortimer”.

À travers une série de panneaux disséminés dans les rues, ce parcours vous plonge sur les traces des célèbres héros de bande dessinée, Blake et Mortimer, et plus particulièrement dans l’univers de SOS Météores, dont une partie de l’intrigue se déroule à Buc. Entre fiction et réalité, chaque étape révèle un dialogue fascinant entre le patrimoine local et l’œuvre d’Edgar P. Jacobs.

L’inauguration de ce parcours sera ponctuée de projections des pastilles vidéo accessibles depuis chaque panneau, offrant un éclairage vivant et immersif sur les lieux et les scènes évoqués. Un quiz ludique, mêlant culture locale et références à l’œuvre, viendra compléter cette expérience, invitant petits et grands à explorer Buc autrement.

Une invitation à (re)découvrir la ville, à travers le regard d’un classique de la bande dessinée.

A l’occasion de l’inauguration du parcours, l’album « Buc et Mortimer » sera réédité.

Théâtre des Arcades, 6 rue des freres Robin 78530 Buc Buc 78530 Yvelines Île-de-France 0139207137 http://www.theatredesarcade.mapado.com Théâtre des Arcades Parking à proximité, accès PMR

La Ville de Buc vous invite à découvrir un parcours inédit au cœur de son histoire et de l’imaginaire : “Buc et Mortimer”.

©Felix Menet