9ème édition de la Route du Camembert Rue du Perré Vimoutiers

9ème édition de la Route du Camembert

Rue du Perré Hall du Pays d’Auge Vimoutiers Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 08:00:00

fin : 2026-07-05 13:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Randonnée à vélo, à VTT ou à pied.

Accueil Hall du Pays d’Auge de 8h à 9h, clôture à 13h. Départ libre.

Au choix

– 2 circuits vélo route 50 ou 84 kms

– 3 circuits VTT 30 40 ou 51 kms

– 3 circuits pédestres 10 16 ou 19 kms

Offert café au départ et ravitaillement sur les parcours.

Offert à l’arrivée à chaque participant un camembert ou une bouteille de cidre

Les concurrents seront considéré en excursion personnelle et devront respecter le code de la route.

Aucun classement et prise de temps ne seront faits sur le parcours du brevet.

Les véhicules accompagnateurs sont interdits sur le circuit pour éviter désagréments et accidents. .

Rue du Perré Hall du Pays d’Auge Vimoutiers 61120 Orne Normandie +33 6 28 05 82 29 roland.lechevallier@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 9ème édition de la Route du Camembert

L’événement 9ème édition de la Route du Camembert Vimoutiers a été mis à jour le 2026-01-19 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault