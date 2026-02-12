Récital d’orgue Benjamin Alard Vimoutiers

Récital d’orgue Benjamin Alard

Eglise Notre-Dame Vimoutiers Orne

Début : 2026-06-13 20:00:00

fin : 2026-06-13 21:15:00

Date(s) :

2026-06-13

Musicien de renommée internationale, Benjamin Alard sera à Vimoutiers le 13 juin avec Bach, bien sûr, mais aussi un beau programme de transcriptions un des fameux concertos comiques de Corrette sur des thèmes populaires, des extraits de Rameau, dont les fameuses Boréades et le Carnaval des animaux de Saint-Saëns.

Programme

· J S Bach

– Sonate en ré majeur BWV 963 (Allegro maestoso, Grave, Fugato, Adagio Fuga Thema all’imitatio Gallina Cuccu)

· Michel Corrette

– Concerto comique n° 25 en sol mineur (transcription pour orgue B. Alard) Les Sauvages (Allegro), Quand on sçait aimer et plaire (Andante), La Furstemberg (Allegro)

· Jean-Philippe Rameau (transcriptions pour orgue de B. Alard)

– La pantomime (extrait des pièces de clavecin en concert)

– Entrée de Polymnie (extraite des Boréades)

– Chaconne (extraite des Indes galantes)

· Camille Saint-Saëns

– Le Carnaval des Animaux (transcription pour orgue de B. Alard)

Benjamin ALard. Clavecin, Orgue, Clavicorde

Très jeune attiré par les mystères de l’orgue, il intègre la Schola Cantorum de Bâle en 2003.

L’univers de Benjamin Alard est celui de la musique de Jean-Sébastien Bach et c’est pour cette connivence musicale que le jury du Concours international de clavecin de Bruges lui décerne son premier prix en 2004.

Titulaire de l’orgue Bernard Aubertin de l’église Saint-Louis-en l’Île à Paris depuis 2005, Benjamin Alard y donne régulièrement des récitals organisés autour de la musique de Bach.

Il partage son temps entre les récitals et la musique de chambre, et se produit régulièrement dans les principaux centres musicaux du monde, de Paris (Philharmonie) à Tokyo en passant par Boston, Madrid, Barcelone, l’Allemagne, la Suisse ou la Belgique.

Benjamin Alard a enregistré chez Hortus le Andreas Bach Buch et un disque de musique française des XVIIe et XVIIIe siècles, et les Sonates en trio pour orgue de JS Bach, et chez Alpha le ClavierÜbung I et II. Il a commencé à enregistrer en 2017, chez Harmonia Mundi, l’intégrale de l’œuvre pour claviers seuls de Jean-Sébastien Bach. Ce travail, d’une importance peu commune, se déroulera sur plus de dix ans. .

Eglise Notre-Dame Vimoutiers 61120 Orne Normandie +33 6 79 46 31 52 association@orgue-vimoutiers.org

