Atelier Jeux de société ados/adultes Médiathèque intercommunale Vimoutiers
Atelier Jeux de société ados/adultes Médiathèque intercommunale Vimoutiers vendredi 26 juin 2026.
Vimoutiers
Atelier Jeux de société ados/adultes
Médiathèque intercommunale 1 rue de Châtelet Vimoutiers Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 20:00:00
fin : 2026-06-26 22:00:00
Date(s) :
2026-06-26
Bruno, bénévole et passionné de jeux de rôle, propose une soirée d’initiation au jeu de rôle autour de Critical Fondation construit comme une série télévisée en 9 épisodes dont les tenants et les aboutissants vous appartiennent. Nous sommes en 2035. La conquête spatiale (Mars) est en cours, l’utilisation de deux bombes nucléaires sur les pôles de la planète rouge a été votée par le parlement américain. L’Europe s’enlise dans des régimes totalitaires et ultra protectionnistes…
> Inscription obligatoire, places limitées
> Public ados et adultes .
Médiathèque intercommunale 1 rue de Châtelet Vimoutiers 61120 Orne Normandie +33 2 33 12 56 36 mediatheque@cdcvam.fr
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English : Atelier Jeux de société ados/adultes
L’événement Atelier Jeux de société ados/adultes Vimoutiers a été mis à jour le 2026-04-08 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault
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