Atelier cuisine autour du camembert Musée du Camembert Vimoutiers
Atelier cuisine autour du camembert Musée du Camembert Vimoutiers samedi 1 août 2026.
Atelier cuisine autour du camembert
Musée du Camembert 10, avenue du Général De Gaulle Vimoutiers Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 15:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Réalisation d’une recette de cuisine à base de camembert et de produits régionaux.
> Réservation conseillée.
> Tout public. .
Musée du Camembert 10, avenue du Général De Gaulle Vimoutiers 61120 Orne Normandie +33 2 33 39 30 29 contact@museeducamembert.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier cuisine autour du camembert
L’événement Atelier cuisine autour du camembert Vimoutiers a été mis à jour le 2026-02-10 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault