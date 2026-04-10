Vimoutiers

Rue aux jeux

Rue du Docteur Boullard City du Docteur Boullard Vimoutiers Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 14:00:00

fin : 2026-07-29 17:30:00

Date(s) :

2026-07-29

Venez profiter de la rue aux jeux ! Vous y trouverez des trottinettes, des ballons, des jeux de société, du bricolage, des jeux pour les tout-petits, un coin lecture et plein d’autres choses. On vous attend !

> Tout public .

Rue du Docteur Boullard City du Docteur Boullard Vimoutiers 61120 Orne Normandie +33 6 82 45 14 96 c.decours@cdcvam.fr

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English : Rue aux jeux

L’événement Rue aux jeux Vimoutiers a été mis à jour le 2026-04-10 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault