Rue aux jeux Vimoutiers
Rue aux jeux Vimoutiers mercredi 29 juillet 2026.
Vimoutiers
Rue aux jeux
Rue du Docteur Boullard City du Docteur Boullard Vimoutiers Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 14:00:00
fin : 2026-07-29 17:30:00
Date(s) :
2026-07-29
Venez profiter de la rue aux jeux ! Vous y trouverez des trottinettes, des ballons, des jeux de société, du bricolage, des jeux pour les tout-petits, un coin lecture et plein d’autres choses. On vous attend !
> Tout public .
Rue du Docteur Boullard City du Docteur Boullard Vimoutiers 61120 Orne Normandie +33 6 82 45 14 96 c.decours@cdcvam.fr
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English : Rue aux jeux
L’événement Rue aux jeux Vimoutiers a été mis à jour le 2026-04-10 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault
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